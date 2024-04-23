Казарцев назначен главным арбитром дерби между ЦСКА и «Спартаком» — другие назначения на 21-й тур РПЛ

Стали известны главные арбитры на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги. Судейская бригада Василия Казарцева будет работать на столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Главные арбитры на матчи 21-го тура РПЛ:

24 апреля (среда)

16:00* «Оренбург» — «Динамо» Москва: Евгений Буланов;

18:15 «Пари НН» — «Локомотив» Москва: Сергей Цыганок;

20:20 «Зенит» — «Рубин»: Артём Чистяков;

20:30 «Краснодар» — «Факел»: Павел Кукуян.

25 апреля (четверг)

16:00 «Урал» — «Ростов»: Алексей Сухой;

18:15 «Факел» — «Крылья Советов»: Павел Шадыханов;

20:30 ЦСКА Москва — «Спартак» Москва: Василий Казарцев;

20:30 «Ахмат» — «Сочи»: Сергей Иванов.

* - время московское.