Казарцев назначен главным арбитром дерби между ЦСКА и «Спартаком» — другие назначения на 21-й тур РПЛ

Стали известны главные арбитры на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги. Судейская бригада Василия Казарцева будет работать на столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком».
Главные арбитры на матчи 21-го тура РПЛ:
24 апреля (среда)
16:00* «Оренбург» — «Динамо» Москва: Евгений Буланов;
18:15 «Пари НН» — «Локомотив» Москва: Сергей Цыганок;
20:20 «Зенит» — «Рубин»: Артём Чистяков;
20:30 «Краснодар» — «Факел»: Павел Кукуян.
25 апреля (четверг)
16:00 «Урал» — «Ростов»: Алексей Сухой;
18:15 «Факел» — «Крылья Советов»: Павел Шадыханов;
20:30 ЦСКА Москва — «Спартак» Москва: Василий Казарцев;
20:30 «Ахмат» — «Сочи»: Сергей Иванов.
* - время московское.
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