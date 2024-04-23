«Ростов» выкупил контракт защитника Умара Сако у болгарской «Арды».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение 27-летнего футболиста будет рассчитано до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 800 тысяч евро.

Напомним, что Сако в зимнее трансферное окно подписал арендный контракт с командой с берегов Дона до конца нынешнего сезона. Он успел провести восемь игр во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. При этом стоит отметить, что он уже успел получить четыре жёлтых карточки в чемпионате России, поэтому и пропустил матч 25-го тура РПЛ против московского «Спартака» (1:5).