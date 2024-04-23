Шикунов: «Победа «Спартака» над «Ростовом» никак не скажется на игре с ЦСКА»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

Эксперт отметил, что уверенная игра «Спартака» в предыдущем туре с «Ростовом» никак не скажется на предстоящей встрече, поскольку московское дерби — это отдельная история.

«Спартак» сыграл просто шикарно с «Ростовом», но дерби — отдельный матч. Да, у «Спартака» положительные эмоции, но как это повлияет. А ЦСКА проиграл «Ахмату», потерял троих лидеров. Но нельзя делать какие-то выводы перед игрой», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 25 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас «красно-белое» опережают «армейцев» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.