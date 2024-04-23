Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем туре РПЛ.

- Самый интересный матч перенесенного тура: ЦСКА – «Спартак». Команды подходят к дерби в разном настроении. Как закончится игра?

- Понятно, что у ЦСКА больше сложностей, потому что «армейцы» потеряли целую группу футболистов, которые формируют защитный фундамент команды. Плюс не сыграет Файзуллаев. Так что кадровые проблемы налицо. Тем более, особой замены выбывшим игрокам не наблюдается. Хотя есть, конечно, другие ребята, которые ждут шанс. В туре, прошедшем перед дерби, «армейцы» проиграли, поэтому психологическое состояние у них не лучшее. А «Спартак» наоборот, находится на хороших эмоциях. Он добился убедительной победы и показал хорошую функциональную готовность. Поэтому все складывается в пользу гостей. Они будут играть на эмоциях от крупной победы.

- Чем сейчас опасен «Спартак»?

- Дело в том, что в таких матчах на первый план выходят другие моменты: менталитет, традиции, болельщики и огромное желание порадовать свою аудиторию. В такие моменты футболисты достают из себя такие ресурсы и качества, которые часто сами от себя не ожидают увидеть.

- Учитывая, потери «армейцами» ведущих защитников, Дивеева и Роши, стоит ли ждать много голов от «Спартака»?

- Нет. «Армейцы» будут готовиться к матчу, учитывая все факторы, в том числе наличие квалифицированных кадров в обороне, игру соперника. Если ЦСКА проиграет, то наверняка выйдет из числа соискателей медалей.

- Вы упомянули наличие квалифицированных кадров в обороне. После таких потерь они у ЦСКА имеются?

- Есть Набабкин, другие ребята. Раз они в команде, то должны проявлять себя. А Набабкин должен стремиться к тому, чтобы продлить свое пребывание в команде. Для этого надо показать свою квалификацию. Уверен, что Федотов найдет варианты игры в обороне. Другое дело, какое качество выдаст его команда, и какая будет совместимость у ребят, которые заменят дисквалифицированных товарищей. Такая защита вместе не играла, а с чистого листа не всегда может получиться.

- В дерби аутсайдеров «Ахмат» - «Сочи» кому отдаете предпочтение?

- Конечно, «Ахмату». Был какой-то спад и психологический надлом, но в матче с ЦСКА соперник помог им вылезти из ямы. «Сочи» показывает достойный футбол. Команда смогла изменить ситуацию и сейчас не проигрывает. Лучшим вариантом для нее будет не проиграть. А «Ахмат» имеет в своих рядах квалифицированных футболистов. Мне Бериша понравился по игре с ЦСКА. Так что этой команде и отдам предпочтение.

- «Балтика», которая набирает очки в последних матчах, сможет отнять их у «Краснодара»?

- Мы видим, что «Балтика» уже что-то нащупывает, если говорить о ее игре. Она диктует игру, имеет свое лицо и хорошие кондиции. Игроки знают, как прессинговать, стараются переносить игру на половину поля соперника. Но «Краснодар», конечно, сильнее. Он обретает свое новое лицо под руководством Мусаева. У южан больше шансов с точки зрения мотивации, желания победить и игрового умения.

- «Оренбург» уступил «Динамо» в Кубке. В чемпионате будет такой же результат?

- Последний матч «Динамо» выиграло на классе, не приложив каких-то сверх усилий. Если «бело-голубые» наложат на командные действия скорость, то шансов у них больше. Хотя «Оренбург» имеет в наличии индивидуально сильных футболистов и не отдаст игру без боя.

Елена Григорьевская