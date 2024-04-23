Отец Кокшарова: «Может быть, в матче с «Крыльями Советов» Александр уже будет в заявке «Краснодара»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал о состоянии своего сына, который ранее перенёс операцию.

Отец Кокшарова допустил, что 19-летний футболист сможет принять участие в матче 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Саша уже тренируется в общей группе. Может быть, уже в субботу, в матче с «Крыльями Советов» он будет в заявке. Он пока что на сто процентов не готов играть, но сейчас восстанавливается», — цитирует Эдуарда Кокшарова Metaratings.

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» состоится 29 апреля в Самаре. Начало — в 13:00 по московскому времени.