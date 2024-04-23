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Комличенко оценил шансы «Ростова» попасть в медали

23 Апреля 2024 • 14:44 Комментировать
Урал
...
Ростов
1 2.70 X 3.25 2 2.65
25.04 16:00

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о шансах попасть в медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Борьба за медали? Да надо в стыки не попасть, все может быть», - приводит слова Комличенко Sport24.

Напомним, что в минувшие выходные подопечные Валерия Карпина на своём поле потерпели поражение от московского «Спартака» с разгромным счётом 1:5 и за шесть туров до конца сезона занимают восьмое место в турнирной таблице.

В ближайшем туре «жёлт-синие» на выезде сыграют в четверг, 25 апреля, против «Урала». Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко

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