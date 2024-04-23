Комличенко оценил шансы «Ростова» попасть в медали

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о шансах попасть в медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Борьба за медали? Да надо в стыки не попасть, все может быть», - приводит слова Комличенко Sport24.

Напомним, что в минувшие выходные подопечные Валерия Карпина на своём поле потерпели поражение от московского «Спартака» с разгромным счётом 1:5 и за шесть туров до конца сезона занимают восьмое место в турнирной таблице.

В ближайшем туре «жёлт-синие» на выезде сыграют в четверг, 25 апреля, против «Урала». Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени.