Булатов: «На матч с ЦСКА «Спартак» выйдет сверхмотивированным»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сойдутся в принципиальном дерби с ЦСКА.

Напомним, в предстоящей игре не смогут принять участие лидеры «армейцев» Виллиан Роша, Игорь Дивеев и Аббосбек Файзуллаев. По мнению Булатова, кадровые проблемы ЦСКА не расслабят «красно-белых».

«Футболисты не будут обращать внимание на потери ЦСКА, «Спартак» выйдет сверхмотивированным. Это дерби номер один в Москве», — цитирует Булатова Metaratings.

Также эксперт выразил мнение, что «Спартак» сейчас находится в хорошей форме и способен обыграть ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.