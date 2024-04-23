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«Пари НН» выкупит у ЦСКА Ермакова за 20 миллионов рублей

23 Апреля 2024 • 14:24 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.85 X 3.60 2 1.95
24.04 18:15

«Пари НН» выкупит у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова за 20 миллионов рублей.

По информации «РБ Спорт», в нижегородском клубе намерены активировать опцию выкупа 21-летнего игрока. При этом отмечается, что ЦСКА сохранит за собой право обратного выкупа своего воспитанника.

В текущем сезоне Ермаков провёл за ЦСКА и «Пари НН» в общей сложности 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 600 тысяч евро.

После 24 туров РПЛ «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.

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