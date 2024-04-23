Фомин прервал невероятную серию в матче против «Пари НН», которая длилась год

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин отметился забитым мячом в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (4:1).

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», 27-летний футболист отличился впервые за 365 дней в матче чемпионата России. До этого он забивал 22 апреля 2023 года в выездной игре против питерского «Зенита» (1:3).

Контракт Фомина с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

Однако стоит отметить, что в текущем сезоне опорный полузащитник в розыгрыше Кубка России смог отметиться двумя забитыми мячами.