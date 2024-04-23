Мостовой — о неустойке Абаскаля: «Спартак» уже давно разводят на «бабки»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о сумме неустойки, которую получил от московского клуба испанский тренер Гильермо Абаскаль после своего увольнения.

Напомним, Абаскалю было выплачено 700-800 тысяч евро.

«Спартак» уже давно разводили на «бабки» и многих разводят. Это футбол — самый богатый вид спорта. Кто туда попадает, тот хорошо зарабатывает», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавлял «красно-белых» с июня 2022 по апрель 2024 года. Вместе со «Спартаком» испанскому тренеру удалось выиграть бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/2023.