Корнеев высказался о возможном трансфере Чалова в «Монако»

Бывший советник вице-президента «Монако» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в стан «монегасков».

Специалист отметил, что старается не комментировать вбросы, однако ему хотелось бы посмотреть на связку Головина и Чалова, однако, по его мнению, до этого далеко.

«Французский чемпионат, как никакой другой, очень физический. Но Фёдор — достаточно умный парень, чтобы адаптироваться к французским реалиям, если такая возможность будет», - приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чалов недавно продлил контракт с «армейцами» до лета 2025 года.