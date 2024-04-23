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Баженов: «Игра с ЦСКА — самая принципиальная лично для меня»

23 Апреля 2024 • 13:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.45 X 3.60 2 2.75
25.04 20:30

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с ЦСКА.

Эксперт отметил, что спартаковцам необходимо забыть победу на «Ростовом» (5:1) и настроиться на принципиальное дерби.

«Игра с ЦСКА — самая принципиальная лично для меня как для бывшего футболиста. У ЦСКА организованная оборона, таких свободных зон, как с «Ростовом», не будет. «Спартаку» придётся взламывать защиту соперника», — цитирует Баженова Metaratings.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.

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