Булыкин: «Спартак» не достигнет своих целей на сезон»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Спартака» на остаток сезона.

«Думаю, своих целей на сезон «Спартак» не достигнет. Но вдруг произойдёт чудо и команда попадёт в тройку или выиграет Кубок. Но нужно очень постараться, третье место «Спартака» — это что-то из разряда фантастики», — сказал Булыкин.

Напомним, после 24 туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Динамо» на три очка. Также «Спартаку» предстоит встретиться с «бело-голубыми» в полуфинале Кубка России (Пути регионов).