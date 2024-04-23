Тарханов рассказал, как можно избежать матчей РПЛ в декабре

Экс-наставник московского ЦСКА Александр Тарханов рассказал, при каком сценарии можно было бы избежать проведение матчей Российской премьер-лиги в декабре. Напомним, со следующего сезона зимняя пауза для российских клубов начнётся именно в первом месяце зимы.

«Возможно, стоит начать чемпионат раньше. Не 20 июля, а на две недели раньше, чтобы в ноябре закончить. Тем более, российские клубы не участвуют в еврокубках», – цитирует Тарханова Vprognoze.

Напомним, Александр в своей тренерской карьере ранее возглавлял не только московский ЦСКА, а и такие клубы, как «Крылья Советов», «Урал», «Химки», «Кубань», «Терек» и многие другие.