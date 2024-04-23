В «Ростове» высказались о замене Песьякова в матче против «Спартака»

«Пока был разгоряченный, неверно оценил свое состояние, через 15 минут отек и гематома расползлись. Это случилось перед перерывом, в перерыве он посидел, а во втором тайме уже были совсем болевые ощущения», - приводит слова Рыскина «РИА Новости».