В «Ростове» высказались о замене Песьякова в матче против «Спартака»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о замене голкипера Сергея Песьякова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».
Спортивный функционер отметил, что в команде продолжают доверять вратарю, а травма является несчастным случаем, ведь такое случается в футболе.
«Пока был разгоряченный, неверно оценил свое состояние, через 15 минут отек и гематома расползлись. Это случилось перед перерывом, в перерыве он посидел, а во втором тайме уже были совсем болевые ощущения», - приводит слова Рыскина «РИА Новости».
Напомним, что «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Бан пользователя