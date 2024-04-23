Титов высказался о возможном возвращении Карпина в «Спартак»

«Карпин - главный тренер «Ростова»! Обсуждать здесь нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает», - приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».