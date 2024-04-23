Титов высказался о возможном возвращении Карпина в «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о возможном возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера «красно-белых».
«Карпин - главный тренер «Ростова»! Обсуждать здесь нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое. Пусть человек спокойно работает», - приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «красно-белых» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. Исполняющим обязанности наставника является Владимир Слишкович.
После 24 туров Премьер-лиги «народная команда» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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