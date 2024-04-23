Селюк: «АПЛ — не для Пиняева»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев привлёк внимание «Челси» и «Манчестер Сити».

Селюк выразил уверенность в том, что в АПЛ Пиняева не будет. По мнению агента, российский футболист не подходит для этой лиги.

«Я считаю Пиняева хорошим футболистом, который может перейти в европейский клуб. Просто АПЛ не для него. С его габаритами Сергей сможет играть только в двух-трёх командах», — приводит слова Селюка Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провёл за «Локомотив» 32 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.