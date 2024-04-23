Наумов: «Локомотиву» надо расставаться с Дзюбой»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что московскому клубу не стоит продлевать контракт с 35-летним нападающим Артёмом Дзюбой.

«Дзюбе осталось совершить пару голевых действий для того, чтобы продлить контракт с «Локомотивом». Думаю, он их не выполнит, потому что Артём не готов к чемпионату. С ним надо расставаться», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Также Наумов отметил, что главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов меняет тактику игры и больше не рассчитывает на высоких нападающих.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает в конце июня нынешнего года.