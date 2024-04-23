Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Локомотиву» надо расставаться с Дзюбой»

23 Апреля 2024 • 13:10 Комментировать (1)
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.85 X 3.60 2 1.95
24.04 18:15

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что московскому клубу не стоит продлевать контракт с 35-летним нападающим Артёмом Дзюбой.

«Дзюбе осталось совершить пару голевых действий для того, чтобы продлить контракт с «Локомотивом». Думаю, он их не выполнит, потому что Артём не готов к чемпионату. С ним надо расставаться», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Также Наумов отметил, что главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов меняет тактику игры и больше не рассчитывает на высоких нападающих.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает в конце июня нынешнего года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Артём Дзюба ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
13:10
Наумов: «Локомотиву» надо расставаться с Дзюбой» 1
22 Апреля
23:31
Радимов: «Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника
22:12
Экс-президент «Локомотива» считает, что клубу обязательно нужно усиление летом
20:51
Наумов: Глушенков — самый яркий игрок «Локомотива»
20:45
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Локомотив РПЛ — 24 апреля 2024
14:48
Михайлов: «Бразильцы «Зенита» — обычные соперники, ничего сверхъестественного» 1
12:29
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН — Локомотив чемпионата России — 24 апреля 2024
12:25
Гоцук может получить дополнительную дисквалификацию
02:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН – Локомотив чемпионата России – 24 апреля 2024
21 Апреля
14:27
Кузьмичёв — о будущем Дзюбы: «Локомотив» думает о более молодом форварде» 1
14:07
Кузьмичёв: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил»
13:28
Игнатьев: «Мне не нравится, как игроки «Локомотива» действуют в обороне»
20 Апреля
18:36
Наумов считает, что Дзюба покинет «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Booker
23 Апреля 2024 в 14:00
Он устает,ведь столько сил на дрочилово уходит......
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити» Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Канарейкин: «Локомотиву» осталось только идти вперёд и надеяться на чудо Два молодых игрока «Локомотива» летом могут перебраться в НХЛ «Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
14:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о неустойке Абаскаля: «Спартак» уже давно разводят на «бабки»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Корнеев высказался о возможном трансфере Чалова в «Монако»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартак» не достигнет своих целей на сезон» эксклюзив
13:59 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Игра с ЦСКА — самая принципиальная лично для меня»
13:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кирьяков получил предложение от «Динамо» из Санкт-Петербурга эксклюзив
13:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, как можно избежать матчей РПЛ в декабре
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» высказались о замене Песьякова в матче против «Спартака»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о возможном возвращении Карпина в «Спартак»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «АПЛ — не для Пиняева»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотиву» надо расставаться с Дзюбой» 1
13:10 · Россия. Премьер-лига
Орлов поддерживает расширение РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича рассказал о состоянии защитника
13:02 · Россия. Премьер-лига
Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 клубов
12:56 · Россия. Премьер-лига
Бушманов высказался о матче ЦСКА - «Спартак»
12:50 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо» при одном условии
Все новости
Рекомендуем