Орлов поддерживает расширение РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов дал комментарий насчет возможного расширения количества участников Российской премьер-лиги до 18.
«Расширяемся? Ну я за и приглашаю к дискуссии. Для такой страны, как наша, у нас 140 миллионов, конечно, хорошо, чтобы 18 команд было. Стадионы есть», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
В настоящий момент в Российской премьер-лиге выступают 16 команд. После 24 туров чемпионата страны на первом месте с 50 очками находится петербургский «Зенит». Вторым идет «Краснодар», набравший 46 баллов, а топ-3 замыкает столичное «Динамо» (41).
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