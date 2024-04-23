Орлов поддерживает расширение РПЛ

«Расширяемся? Ну я за и приглашаю к дискуссии. Для такой страны, как наша, у нас 140 миллионов, конечно, хорошо, чтобы 18 команд было. Стадионы есть», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».