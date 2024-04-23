Агент Дркушича рассказал о состоянии защитника

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о состоянии своего клиента, который не принимал участие в матче 24-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Агент отметил, что словенец поймал вирус и на протяжении четырёх дней перед игрой против «Урала» у него были проблемы, из-за которых он не смог сыграть.

«Надеюсь, что к следующему матчу все будет хорошо и он сможет сыграть. Главное, чтобы он был здоров и находился в форме», - приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, что «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ за шесть туров до конца сезона. В ближайшем туре подопечные Роберта Морено сыграют против «Ахмата» (25.04).