Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов выступил за возможное расширение Российской премьер-лиги до 18 участников.
«Я всегда был приверженцем расширения РПЛ. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция неизменна. Для такой большой страны 18 команд - приемлемый вариант», - передает слова функционера «Чемпионат».
Напомним, что в текущем формате чемпионата России выступают 16 команд.
После 24 матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции находится «Краснодар», а тройку лидеров замыкает московское «Динамо».
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