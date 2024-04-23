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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

23 Апреля 2024 • 13:02 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов выступил за возможное расширение Российской премьер-лиги до 18 участников.

«Я всегда был приверженцем расширения РПЛ. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция неизменна. Для такой большой страны 18 команд - приемлемый вариант», - передает слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что в текущем формате чемпионата России выступают 16 команд.

После 24 матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции находится «Краснодар», а тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Газизов
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