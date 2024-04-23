Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, за счёт чего команда набирает очки в чемпионате России.

«В принципе, у «Ростова» ничего нового нет. Команда не показывает при Карпине много идей каких-то. Всё то же давление, но ничего такого, чтобы он удивил тактическими действиями. «Ростов» играет компактно, физически не плохо готов. Вот этим команда зарабатывает очки, а не новыми и свежими идеями в плане тактики», — сказал Балахнин.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина занимает восьмое место в чемпионате, набрав 34 очка. В следующем туре южане проведут выездной матч против «Урала».