Бушманов высказался о матче ЦСКА - «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о поединке между ЦСКА и «красно-белыми» в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России.

«Дисквалификация Роши, Дивеева и Файзуллаева - это потеря для ЦСКА. Но это всё равно дерби и ЦСКА играет дома. Поэтому ЦСКА перестроится, и это будет напряжённый матч, где результат непредсказуем», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало запланировано в 20:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают шестое место в таблице, а гости – четвертое.