«Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо» при одном условии

«Пари НН» может выкупить у московского «Динамо» права на полузащитника Владислава Карапузова. Об этом рассказал футбольный агент Роман Орещук.

«В контракте есть опция выкупа. Если «Пари НН» сохраняется в РПЛ, опция вступает в силу. Было прописано определённое количество матчей, которое Влад должен был сыграть. Он это выполнил», - передает слова Орещука Metaratings.ru.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Карапузов провел 20 матчей, в которых получил одну желтую карточку. После 24 матчей «Пари НН» набрал 28 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны.