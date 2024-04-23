Песьяков продлит контракт с «Ростовом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о будущем голкипера Сергея Песьякова.

Спортивный функционер отметил, что вратарь продлит контракт и в ближайшее время подпишет бумаги, ведь обе стороны полностью устроили условия.

«Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги. Контракт будет рассчитан на год? Нет», - приводит слова Рыскина «РИА Новости».

Напомним, что контракт 35-летнего футболиста с командой с берегов Дона рассчитан до 30 июня. В текущем сезоне он принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых, семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.