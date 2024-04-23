Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Песьяков продлит контракт с «Ростовом»

23 Апреля 2024 • 12:45 Комментировать
Урал
...
Ростов
1 2.70 X 3.25 2 2.65
25.04 16:00

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о будущем голкипера Сергея Песьякова.

Спортивный функционер отметил, что вратарь продлит контракт и в ближайшее время подпишет бумаги, ведь обе стороны полностью устроили условия. 

«Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги. Контракт будет рассчитан на год? Нет», - приводит слова Рыскина «РИА Новости». 

Напомним, что контракт 35-летнего футболиста с командой с берегов Дона рассчитан до 30 июня. В текущем сезоне он принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых, семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Алексей Рыскин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
12:45
Песьяков продлит контракт с «Ростовом»
11:38
Мелёхин: «Не заметил особой разницы между Угальде и другими нападающими»
10:30
Мелёхин — о матче со «Спартаком»: «Если команда пропускает пять мячей, то это не есть хорошо»
10:23
Прогноз и ставка на точный счёт матча Урал — Ростов РПЛ — 24 апреля 2024
22 Апреля
21:45
Президент «Урала»: Положение в таблице? Тревожно, конечно
20:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Урал – Ростов чемпионата России – 25 апреля 2024
15:43
Игрок «Ростова» Щетинин — о матче со «Спартаком»: «Второй гол выбил нас из колеи»
14:33
Игрок «Ростова» Чернов считает, что разгромное поражение от «Спартака» пойдёт команде на пользу
12:04
Балахнин: «Ростов» не был готов к такому «Спартаку»
10:46
Игрок «Ростова» Чернов: «Спартак» реализовал все моменты, которые у него были» 1
10:42
Полузащитник «Ростова» Байрамян отреагировал на возможный уход Карпина в «Спартак»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
13:22 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «АПЛ — не для Пиняева»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотиву» надо расставаться с Дзюбой»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Орлов поддерживает расширение РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича рассказал о состоянии защитника
13:02 · Россия. Премьер-лига
Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 клубов
12:56 · Россия. Премьер-лига
Бушманов высказался о матче ЦСКА - «Спартак»
12:50 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выкупит Карапузова у «Динамо» при одном условии
12:45 · Россия. Премьер-лига
Песьяков продлит контракт с «Ростовом»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Если «Спартак» наберёт ход, то даже ЦСКА будет сложно остановить «красно-белых»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо: Сто матчей за «Краснодар» — это большое достижение
12:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА в среду сыграет против «Родины»
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали о восстановлении Марадишвили
12:22 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах считают, что Промесу пора забыть о счастливой жизни
12:12 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о будущем Рахимова
12:07 · Россия. Премьер-лига
Роша: «Правда ли, что мою сторону не устроило предложение ЦСКА? Не буду вдаваться в детали переговоров»
Все новости
Рекомендуем