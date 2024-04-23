Бояринцев: «Если «Спартак» наберёт ход, то даже ЦСКА будет сложно остановить «красно-белых»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Денис Бояринцев поделился мыслями о предстоящем дерби между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России.

«Если «Спартак» наберёт ход, то даже ЦСКА будет сложно остановить «красно-белых». Потому что психологический барьер в «Спартаке» преодолён. Думаю, будет хорошая игра у обеих команд», - приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Поединок состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». В преддверии этого противостояния «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» находятся на четвертой строчке.