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Агент Кайо: Сто матчей за «Краснодар» — это большое достижение

23 Апреля 2024 • 12:39 Комментировать
Краснодар
...
Балтика
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24.04 20:30

Агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао Нето Хеновес высказался о достижении своего клиента, который провел сто матчей за краснодарский клуб.

Агент отметил, что это очень важная отметка для бразильского футболиста, и в «Краснодаре» он чувствует себя счастливым.

«Мы все очень рады за него. Это большое достижение», - приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболист пополнил ряды «Краснодара» в 2019 году. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до конца нынешнего сезона.

За сто проведенных игр во всех турнирах он отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Краснодар Нето Хеновес Кайо Панталеао ещё теги

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