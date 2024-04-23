В «Пари НН» рассказали о восстановлении Марадишвили

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о восстановлении полузащитника Константина Марадишвили, который получил разрыв «крестов» и был прооперирован в Германии.

Спортивный функционер отметил, что игрок уже находится в России и проходит второй этап реабилитации на клубной базе московского «Локомотива», которому он принадлежит.

«Скорее всего, данный этап продлится до середины мая. Дальше будем принимать решение о дальнейшей тактике, где он будет проходит реабилитацию на третьем этапе», - приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2025 года.