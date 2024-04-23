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Бывший игрок «Спартака» дал прогноз на дерби с ЦСКА эксклюзив

23 Апреля 2024 • 12:23 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
24.04 16:00

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем туре РПЛ.

- Самый интересный матч перенесенного тура – ЦСКА – «Спартак». Команды подходят к дерби в разном настроении. Как закончится игра?

- Сейчас мы видим, что «Спартак» хорошо выглядит. Я это и предполагал после отставки Абаскаля. Слишкович успокоил ребят психологически, и они раскрепостились. Они сами говорили, что стали улыбаться, что у них появилось настроение.

- Учитывая потерю «армейцами» трех ведущих игроков: защитников Дивеева и Роши, плюс Файзуллаева, стоит ждать много голов от «Спартака»?

- Сложно сказать после такой крупной победы над «Ростовом». Ее ничто не предвещало. Но то, что ЦСКА подходит к дерби в ослабленном составе, это факт. Все-таки выбыли три ключевых игрока основного состава. С другой стороны бывает так, что запасные ребята выходят и доказывают.

- Кого «армейцам» будет сложнее всего заменить?

- Файзуллаева и Рошу. Аббос – связующий игрок, атакующий. Я всегда его выделял. Он хорошо влился в команду и даже стал одним из ее лидеров. А Роша – капитан команды, который цементировал оборону. Он подсказывал партнерам. Это потеря.

- «Спартак» будет играть на той же схеме, что и с «Ростовом», которая принесла такой успех?

- Слишкович постоянно анализирует соперников и меняет тактику. С «Зенитом» играли 4-4-2. С «Ростовом» по-другому. Посмотрим, что он выберет. 

- Чем сейчас опасен «Спартак»?

- Он преобразился. Почувствовал себя. Есть футболисты, которые могут играть и показывать хороший футбол. Уверен, Федотов смотрит на это и понимает, что предстоит тяжелый матч для ЦСКА. Тем более «Спартак» сейчас находится в приподнятом настроении. А у «армейцев» было болезненное поражение от «Ахмата», плюс три серьезные потери.

- То есть для вас фаворит в дерби «Спартак»?

- Я бы так не сказал. Шансы равные. Посмотрим, как «красно-белые» воспользуются проблемами ЦСКА.

- В битве аутсайдеров «Ахмат» - «Сочи» кому отдаете предпочтение?

- «Ахмат» после болезненного поражения 1:7 обыграл ЦСКА, и это удивительно. Можно даже сказать, что сенсация. «Сочи» тоже преподносит сюрпризы в последних играх. Команда не проигрывает уже шесть матчей, если я не ошибаюсь. Поэтому встреча будет двоякая. Здесь будет важен первый мяч. Но в любом случае южанам в Грозном будет тяжело.  

- «Балтика» сможет отнять очки у «Краснодара»?

- Вряд ли. Хотя команды из нижней части таблицы хорошо обороняются. «Краснодару» с такими соперниками тяжело играть. Взламывать оборону всегда непросто. Плюс соперник хорошо выбегает в контратаки. Но я надеюсь, что «быкам» где-то повезет и они наберут свои очки.

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- «Оренбург» уступил «Динамо» в Кубке. В чемпионате будет такой же результат?  

- Нет. Это разные турниры. «Динамо» убедительно выиграло последний матч у «Пари НН». Но и «Оренбург» показывает интересный футбол. После «Зенита» тренер скажет ребятам, что они могут играть. Поэтому предстоит хороший матч. Сейчас вообще так складывается ситуация, что не скажешь, что какая-то команда явный фаворит.

Елена Григорьевская

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