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В Нидерландах считают, что Промесу пора забыть о счастливой жизни

23 Апреля 2024 • 12:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.45 X 3.60 2 2.75
25.04 20:30

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о будущем нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Эксперт отметил, что запрос об экстрадиции может занять долгое время.

«Мое предположение, что он сядет в тюрьму. Возможно, ему пора забыть о счастливой жизни», - приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес был арестован в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Напомним, что форвард судом Амстердама был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду запрещённых веществ и нападения на двоюродного брата.

Контракт 32-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года. 

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