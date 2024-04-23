В Нидерландах считают, что Промесу пора забыть о счастливой жизни

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о будущем нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Эксперт отметил, что запрос об экстрадиции может занять долгое время.

«Мое предположение, что он сядет в тюрьму. Возможно, ему пора забыть о счастливой жизни», - приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес был арестован в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Напомним, что форвард судом Амстердама был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду запрещённых веществ и нападения на двоюродного брата.

Контракт 32-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.