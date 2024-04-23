В «Рубине» высказались о будущем Рахимова

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о будущем главного тренера казанской команды Рашида Рахимова.
«Вопрос продления с ним контракта будем рассматривать после окончания сезона. Он справляется в полном объеме», - заявил Сафиуллин в разговоре с «РИА Новости».
Напомним, что 59-летний специалист возглавил казанский клуб в апреле прошлого года и помог «Рубину» вернуться в РПЛ, который в нынешнем сезоне за шесть туров до конца сезона занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем туре они сыграют против питерского «Зенита» на выезде (24.04).
Напомним, что контракт Рахимова рассчитан до 30 июня.
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