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В «Рубине» высказались о будущем Рахимова

23 Апреля 2024 • 12:12 Комментировать
Зенит
...
Рубин
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24.04 20:30

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о будущем главного тренера казанской команды Рашида Рахимова.

«Вопрос продления с ним контракта будем рассматривать после окончания сезона. Он справляется в полном объеме», - заявил Сафиуллин в разговоре с «РИА Новости».

Напомним, что 59-летний специалист возглавил казанский клуб в апреле прошлого года и помог «Рубину» вернуться в РПЛ, который в нынешнем сезоне за шесть туров до конца сезона занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем туре они сыграют против питерского «Зенита» на выезде (24.04).

Напомним, что контракт Рахимова рассчитан до 30 июня. 

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