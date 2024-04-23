Роша: «Правда ли, что мою сторону не устроило предложение ЦСКА? Не буду вдаваться в детали переговоров»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал информацию о том, что его не устроило предложение клуба по новому контракту.

«Не буду вдаваться в детали переговоров, не могу этого сделать. По всем вопросам, которые касаются моего контракта, нужно обратиться к моему агенту», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

Напомним, действующий контракт Роши с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Роша провёл за ЦСКА 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее защитник заявлял, что хочет остаться в команде.