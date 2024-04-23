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Личка высказался о шансах «Динамо» на чемпионство в следующем сезоне

23 Апреля 2024 • 12:04 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
24.04 16:00

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Чешский специалист отметил, что для начала нужно сохранить лидеров, поэтому уже зимой были предложения, а летом, по его мнению, их будет больше, а если кто-то уйдёт, то нужно искать им равноценную замену.

«Поэтому о следующем сезоне рассуждать еще слишком рано, до него очень далеко. Мне бы хотелось на мажорной ноте закончить нынешний: и в чемпионате, и в Кубке России», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» за шесть туров до конца сезона-2023/24 РПЛ занимает тртеье место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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