Радимов: «Чемпионская интрига в РПЛ жива»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 24 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на четыре очка. По мнению Радимова, интрига в чемпионате России продолжает жить, так как петербургскую команду ожидают непростые матчи.

«Я думаю, что от предстоящего тура зависит очень многое. Если «Краснодар» сам выиграет, то дальше у «Зенита» и выезд с «Динамо», и «ЦСКА» ещё принимать. В Грозный ехать, который мотивирован», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт завтра, 24 апреля, против «Балтики». «Зенит» в этот же день померится силами с казанским «Рубином».