«Спартак» теряет аудиторию, у «Зенита» посещаемость уже в два раза больше

Посещаемость некогда ведущей команды России в последние годы просела. Отсутствие ярых фанатов на трибунах после введения обязательного наличия паспорта болельщика, а также период отлучения от болельщицкого внимания в период пандемии сказались на посещаемости. Причём подобные катаклизмы не обошли стороной и другие клубы. Сегодня сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о причинах снижения зрительского интереса к арене в Тушино.
Виноват не только паспорт…
Последнее чемпионство «Спартака» пришлось на сезон-2016/2017. Первое золото спустя шестнадцать лет, безусловно, способствовало притоку зрительских масс и достигло отметки в 23 230 зрителей. Для сравнения: в золотом сезоне 1987 года на трибунах собиралось на 50% больше почитателей игры №1.
Возрастание зрительского интереса наблюдалось на протяжении ещё двух сезонов, с 2017 по 2019 год, и достигло уже рекордных на сегодня 25,7 тысячи зрителей. Ну а потом наступили эра пандемии и введение паспорта болельщика, встреченное в штыки радикально настроенной массой фанатов. На стадионах в России заметно поутихло. На «Открытии Арене» и вовсе стали забываться шумные речёвки и тем более петарды, которые после открытия стадиона чуть более десяти лет назад и так стреляли нечасто. Уж точно не как в девяностые и нулевые годы.
И в России далеко уже не первые
Главным привлекаемым моментом является сам футбол, который демонстрирует клуб. Сказывается отсутствие результатов как на внутреннем уровне, так и на внешнем («Спартак», кстати, последним из российских клубов сохранил шанс на продолжение евросезона в марте 2022 года). В настоящий момент домашние поединки «народной» команды наблюдает в пять раз меньше зрителей, чем у самого посещаемого клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед». Лидер Бундеслиги по посещаемости «Боруссия» из Дортмунда превосходит россиян почти в шесть раз! Да и на родине клуб с ромбиком на майке уже давно не лидер по зрительскому вниманию. Кроме питерского «Зенита» клуб братьев Старостиных превосходит ещё и «не состоявшийся чемпион» из Краснодара.
Посещаемость ФК «Спартак» в отдельных сезонах
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|1987
|35 600
|1989
|35 600
|1994
|15 770
|1998
|21 020
|2000
|22 520
|2005
|18 840
|2010
|23 140
|2016/17
|23 230
|2018/19
|25 700
Посещаемость отдельных футбольных клубов на своём стадионе в сезоне-2023/2024
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|«Манчестер Юнайтед»
|Англия
|73 520
|«Вест Хэм Юнайтед»
|Англия
|62 440
|«Ливерпуль»
|Англия
|55 000
|«Боруссия» Дортмунд
|Германия
|81 290
|«Бавария»
|Германия
|75 000
|«Реал» Мадрид
|Испания
|72 120
|«Зенит»
|Россия
|28 320
|«Краснодар»
|Россия
|23 630
|«Спартак»
|Россия
|14 130
Константин Лицин
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