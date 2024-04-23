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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» теряет аудиторию, у «Зенита» посещаемость уже в два раза больше

23 Апреля 2024 • 11:41 Комментировать

Посещаемость некогда ведущей команды России в последние годы просела. Отсутствие ярых фанатов на трибунах после введения обязательного наличия паспорта болельщика, а также период отлучения от болельщицкого внимания в период пандемии сказались на посещаемости. Причём подобные катаклизмы не обошли стороной и другие клубы. Сегодня сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о причинах снижения зрительского интереса к арене в Тушино.

Виноват не только паспорт…

Последнее чемпионство «Спартака» пришлось на сезон-2016/2017. Первое золото спустя шестнадцать лет, безусловно, способствовало притоку зрительских масс и достигло отметки в 23 230 зрителей. Для сравнения: в золотом сезоне 1987 года на трибунах собиралось на 50% больше почитателей игры №1.

Возрастание зрительского интереса наблюдалось на протяжении ещё двух сезонов, с 2017 по 2019 год, и достигло уже рекордных на сегодня 25,7 тысячи зрителей. Ну а потом наступили эра пандемии и введение паспорта болельщика, встреченное в штыки радикально настроенной массой фанатов. На стадионах в России заметно поутихло. На «Открытии Арене» и вовсе стали забываться шумные речёвки и тем более петарды, которые после открытия стадиона чуть более десяти лет назад и так стреляли нечасто. Уж точно не как в девяностые и нулевые годы.

И в России далеко уже не первые

Главным привлекаемым моментом является сам футбол, который демонстрирует клуб. Сказывается отсутствие результатов как на внутреннем уровне, так и на внешнем («Спартак», кстати, последним из российских клубов сохранил шанс на продолжение евросезона в марте 2022 года). В настоящий момент домашние поединки «народной» команды наблюдает в пять раз меньше зрителей, чем у самого посещаемого клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед». Лидер Бундеслиги по посещаемости «Боруссия» из Дортмунда превосходит россиян почти в шесть раз! Да и на родине клуб с ромбиком на майке уже давно не лидер по зрительскому вниманию. Кроме питерского «Зенита» клуб братьев Старостиных превосходит ещё и «не состоявшийся чемпион» из Краснодара.

Посещаемость ФК «Спартак» в отдельных сезонах

Сезон
Средняя посещаемость, тыс. зрителей
1987 35 600
1989 35 600
1994 15 770
1998 21 020
2000 22 520
2005 18 840
2010 23 140
2016/17 23 230
2018/19 25 700

Посещаемость отдельных футбольных клубов на своём стадионе в сезоне-2023/2024

Клуб
Страна
Средняя посещаемость, тыс. зрителей 
«Манчестер Юнайтед» Англия 73 520
«Вест Хэм Юнайтед» Англия 62 440
«Ливерпуль» Англия 55 000
«Боруссия» Дортмунд Германия 81 290
«Бавария» Германия 75 000
«Реал» Мадрид Испания 72 120
«Зенит»  Россия 28 320
«Краснодар» Россия 23 630
«Спартак» Россия 14 130

Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
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