Защитник «Спартака» Чернов высказался о принципиальности матча против ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о принципиальности дерби против ЦСКА, воспитанником которого он является.

Игрок отметил, что игра против «армейцев» уже менее принципиальна для него, однако этот матч очень важный, так как болельщики клуба ждут только победы.

«Не смотрим на то, что у ЦСКА не сыграют несколько ведущих игроков. У них много хороших ребят. Есть кем заменить. Думаю, что проблем с этим у них не будет», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что дерби пройдёт в четверг, 25 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало - в 20:30 по московскому времени.