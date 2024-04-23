Мелёхин: «Не заметил особой разницы между Угальде и другими нападающими»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Напомним, костариканский футболист перешёл в московский клуб минувшей зимой из «Твенте» за 13 миллионов евро. В составе «красно-белых» Угальде успел провести девять матчей, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

«Хороший нападающий, левая нога, быстрый, юркий. Если честно, в этой игре не заметил какой-то особой разницы с другими нападающими», — цитирует Мелёхина «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от четвёртого «Спартака» на четыре очка.