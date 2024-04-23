Радимов: «Педро слишком высоко задрал планку»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов в беседе с журналистами высказался об игре новичка «сине-бело-голубых» - бразильского нападающего Педро.

«В том возрасте, в котором сейчас находится Педро, так стабильно в каждом матче забивать по два мяча тоже, извините меня, нельзя… Просто слишком высоко поднял планку, скажем так», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила девять миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата России форвард провел шесть матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.