Радимов оценил важность победы «Краснодара» над «Факелом»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о важности победы «Краснодара» над воронежским «Факелом» (2:0) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что краснодарский клуб должен были одержать победу, к тому же он играл при родных трибунах.

«Краснодару» очень повезло, что именно после «Зенита» им попался «Факел» – чтобы они смогли почувствовать вот такую вот уверенность в своих силах», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что за шесть туров до конца чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» четыре очка.