Колосков - о расширении РПЛ: «Я не вижу смысла»

Расширять РПЛ не имеет никакого смысла, поскольку на развитие российского футбола влияют совсем другие факторы, считает почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Здесь многое зависит от качества команд и игроков. Для чего? Я не вижу в этом смысла», - цитирует Колоскова «Чемпионат».

Экс-глава РФС также отметил, что и в элитном дивизионе не хватает исполнителей хорошего уровня, а если брать низшие лиги, то там футбол максимально примитивен.

Напомним, с 1998 года в высшем дивизионе чемпионата России принимают участие 16 клубов. Разговоры о расширении не раз поднимались многочисленными экспертами после того, как российские команды лишились права выступать в еврокубках.