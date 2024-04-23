Булыкин назвал главного претендента на вылет из РПЛ

«Пока очевидный претендент на вылет - «Сочи». Но если они продолжат так играть и обыгрывать такие команды как «Спартак», то могут выбраться из подвала турнирной таблицы. Внизу очень плотно и непредсказуемо», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».