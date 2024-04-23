Булыкин назвал главного претендента на вылет из РПЛ

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Сочи» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.
«Пока очевидный претендент на вылет - «Сочи». Но если они продолжат так играть и обыгрывать такие команды как «Спартак», то могут выбраться из подвала турнирной таблицы. Внизу очень плотно и непредсказуемо», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
После 24 матчей чемпионата России сочинская команда набрала 19 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В ближайшем матче Премьер-лиги южане на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».
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