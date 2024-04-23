Радимов: «Понятно, что все хотят видеть от «Зенита» больше феерии, но в борьбе за чемпионство этого хватает»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о победе «сине-бело-голубых» над «Оренбургом» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, сейчас для «сине-бело-голубых» самое главное — набирать очки, несмотря на не самое лучшее качество игры.

«Понятно, что все хотят видеть более качественную игру. Все хотят больше феерии. Но в данной ситуации, в борьбе за чемпионство, этого хватает», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Краснодар» на четыре очка. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 24 апреля, против «Рубина». Начало — в 20:30 по московскому времени.