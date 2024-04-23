Александр Мостовой высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что изначально у него не было явного аутсайдера, и хоть все говорили про «Сочи», однако они могут выиграть одну или две игры, благодаря чему могут вклинятся в борьбу.

«Вижу, что круг претендентов не изменился, так и осталось где-то шесть команд. У меня нет явного кандидата на вылет из РПЛ — все могут друг друга наказать», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что за шесть туров до конца сезона в зоне вылета находятся грозненский «Ахмат» и «Сочи».