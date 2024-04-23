Мор назвал идеального тренера для «Спартака» - это не Карпин

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор назвал тренера, который подошел бы сейчас «красно-белым». 14 апреля с поста рулевого был уволен испанец Гильермо Абаскаль.

«Черчесов - идеальный вариант. Безусловный авторитет для всех, спартаковец, работал на большом уровне и в «Спартаке», и в сборной. Он совершенно спокойно бы наладил дисциплину», - сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

В ближайшем матче «красно-белые» встретятся с ЦСКА. После 24 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.