Комментатор Моссаковский назвал тренера, которого хотел бы видеть в «Спартаке»

Комментатор Михаил Моссаковский рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером в московском «Спартаке».

Эксперт отметил, что если говорить о Валерии Карпина, то нужно обсуждать об этом только летом.

«Это ясно, что до конца сезона Карпин из «Ростова» не уйдет. Хотя, лично мне кажется, что именно этот вариант был бы для «Спартака» самым интересным», - заявил Моссаковский в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент «красно-белые» находятся без главного тренера. После увольнения Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович исполняет обязанности наставника.