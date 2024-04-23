Кечинов: «Матч ЦСКА и «Спартака» будет сумасшедшим»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с журналистами высказался о предстоящем матче своей бывшей команды со столичным ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» - непредсказуемая команда и непонятно, что может произойти. Но несмотря ни на что, дерби будет сумасшедшим. Жду невероятный настрой от обеих команд, шансы на победу примерно равны», - передает слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Дерби состоится в Москве 25 апреля. Перед этой встречей «армейцы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, а «красно-белые» занимают четвертое место.