Шалимов: «Карраскаль делал разницу в матче с «Пари НН»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Динамо» над «Пари НН» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению специалиста, в прошедшей игре «бело-голубым» удалось продемонстрировать свой более высокий класс, за счёт чего они и добились столь уверенной победы.

«Для Нижнего потеря Гоцука очень серьёзна — команда проиграла несколько матчей подряд, много пропускает. У «Динамо» отмечу Тюкавина, Карраскаля, который был одним из лидеров и делал разницу и Фомина», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков. «Пари НН», в свою очередь, располагается на 10-й строчке.