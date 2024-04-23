Мацуев - о «Спартаке»: «Если бы не ошибки Лещука и Песьякова, то не было бы результата»

Болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев в беседе с журналистами поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против ЦСКА в перенесенном 21-м туре чемпионата России.
«Не стоит питать каких-то больших надежд. Если бы не ошибки Лещука и Песьякова, то не было бы результата. Не будем говорить о шансах на победу «Спартака». От Акинфеева таких ляпов ждать не приходится», - приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».
Столичное дерби состоится в четверг, 25 апреля. В преддверии поединка ЦСКА с 37 баллами находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Спартак» с 38 очками находится на четвертой позиции.
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