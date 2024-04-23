Мацуев - о «Спартаке»: «Если бы не ошибки Лещука и Песьякова, то не было бы результата»

«Не стоит питать каких-то больших надежд. Если бы не ошибки Лещука и Песьякова, то не было бы результата. Не будем говорить о шансах на победу «Спартака». От Акинфеева таких ляпов ждать не приходится», - приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».