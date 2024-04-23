Аршавин ответил на вопрос, кто должен стать главным тренером «Спартака»

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кто должен стать новым главным тренером московского «Спартака».

Экс-игрок сборной России отметил, что из тех, кого он знает, он хотел бы видеть Валерия Карпина, однако, по его мнению, это маловероятно, при этом он не удивится, если приедет иностранный ноунейм.

«Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер. Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что исполняющим обязанности наставника столичного клуба на данный момент является Владимир Слишкович.