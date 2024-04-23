Аршавин оценил игру нападающего «Зенита» Педро

«Педро - талант. Он очень сильный. Если уедет, то задорого. Не как Ренан. Если честно, думал, что и он уедет за дорого. У него хорошие данные. Что случилось с ним? Могу связать это только с психологией», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».