Аршавин оценил игру нападающего «Зенита» Педро

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего команды Педро.
«Педро - талант. Он очень сильный. Если уедет, то задорого. Не как Ренан. Если честно, думал, что и он уедет за дорого. У него хорошие данные. Что случилось с ним? Могу связать это только с психологией», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Педро пополнил ряды «Зенита» зимой 2024 года. За его трансфер петербургский клуб заплатил девять миллионов евро «Коринтиансу». В нынешнем сезоне 18-летний бразилец принял участие в восьми матчах «сине-бело-голубых», отметившись тремя забитыми мячами.
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